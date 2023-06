AccadeOggi

Questi i principali avvenimenti previsti per il 8 giugno 2023

ROMA - Palazzo Chigi ore 12.30 La presidente del Consiglio Meloni incontra il cancelliere della Repubblica federale di Germania Scholz

ROMA - Palazzo Chigi ore 15.30 La presidente del Consiglio Meloni incontra il presidente dell'Uzbekistan Mirziyoyev

ROMA - Camera, Sala della Regina ore 11.00 Il presidente dell'Anac Busia presenta la Relazione annuale sull'attività dall'Autorità nel 2022

ROMA - Sala Polifunzionale, Via Santa Maria in Via 37b ore 10.30 Riforma dello sport, i ministri dello Sport Abodi e del Lavoro Calderone presentano i decreti correttivi alla legge 86/2019

ROMA - Museo della Zecca di Roma, via Salaria, 712 ore 11.00 Firma dell'accordo di collaborazione per la semplificazione, riordino e classificazione del quadro normativo italiano con la ministra per le Riforme Casellati

MILANO - Università Cattolica del Sacro Cuore ore 15.30 'Pnrr, il controllo: motore del rilancio del Paese' con il ministro per gli Affari europei Fitto e il presidente della Corte dei conti Carlino

BRUXELLES - Ue, Pil del primo trimestre

ISERNIA - Lotto Zero ore 10.00 Sopralluogo del ministro delle Infrastrutture Salvini, con i vertici dell'Anas sul Lotto Zero

PIACENZA - Piacenza Expo, Padiglione 2, Via Tirotti 11 ore 17.30 Assemblea di Confindustria Piacenza, 'Fabbrichiamo il futuro' con il presidente di Confindustria Bonomi

WASHINGTON - Il presidente degli Stati Uniti Biden riceve il primo ministro britannico Sunak

CITTÀ VARIE - Giornata mondiale degli oceani

ROMA - Via del Collegio Romano, 27, Sala Spadolini ore 11.30 Presentazione di 'Arena di Verona 100 anni in una notte' con il ministro della Cultura Sangiuliano

CAGLIARI - Stadio Unipol Domus ore 20.30 Playoff Serie B, Cagliari-Bari, finale di andata

PARIGI - Roland Garros ore 11.00 Open di Francia di tennis