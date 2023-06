Psicologo a scuola, ministero e psicologi avviano confronto

(ANSA) - ROMA, 06 GIU - Nella mattinata di oggi il inistro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha incontrato il presidente del Cnop, Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi David Lazzari, per un confronto sul tema dello psicologo nelle scuole. Durante il colloquio, svoltosi al ministero di viale Trastevere, si è discusso di come concretizzare un supporto psicologico in ambito scolastico, con un'attenzione particolare rivolta ai ragazzi. Di comune intesa, ministero e Cnop hanno avviato un tavolo di confronto per individuare soluzioni positive e garantire un presidio efficace sulla base delle esigenze di ciascun istituto scolastico.

