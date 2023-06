Contro la violenza alle donne i Pm avranno tempi stringenti

(ANSA) - ROMA, 06 GIU - Applicazione del braccialetto elettronico di default salvo diversa valutazione dei giudice e previo consenso dell'indagato; distanza minima dalla vittima di 500 metri; termini stringenti sia per la valutazione del rischio e l'eventuale richiesta di applicazione delle misure cautelari da parte del Pm e sia il per giudice nell'emanazione della decisione delle misure cautelari. Saranno anche introdotti criteri di assegnazione dei procedimenti in modo da favorire una specializzazione dei magistrati. Inoltre, i reati verranno inseriti nell'elenco di quelli considerati prioritari per la trattazione dei processi. Sono alcune delle misure, secondo indiscrezioni, che saranno presentate domani nel Ddl all'esame del Consiglio dei ministri contro la violenza alle donne e a quella domestica. (ANSA).