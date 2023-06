Cadavere di un uomo scoperto in un pozzo nel Brindisino

(ANSA) - MESAGNE, 06 GIU - Il cadavere di un uomo è stato scoperto all'interno di un pozzo in un terreno in contrada Paoline a Mesagne, in provincia di Brindisi. Sul posto sono in corso le operazioni di recupero del corpo dei vigili del fuoco, che hanno dovuto svuotare il pozzo pieno di acqua per avviare le attività. In contrada Paoline ci sono anche gli agenti del commissariato di Mesagne e della squadra mobile di Brindisi per una serie di accertamenti.

A lanciare l'allarme è stato il proprietario del terreno insospettito dalla presenza di un paio di ciabatte nei pressi del pozzo, ed il coperchio della cisterna spostato. A quanto si apprende si tratterebbe di un uomo di circa 60 anni. Gli investigatori al momento non escludono alcuna pista. (ANSA).