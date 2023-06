Jourová, 'Twitter ha scelto lo scontro con la Commissione Ue'

Twitter "ha scelto lo scontro" uscendo dal Codice di condotta sulla disinformazione, riteniamo che "sia un errore". Lo ha detto Věra Jourová, vicepresidente della Commissione Europea responsabile per i Valori e la Trasparenza.

Abbandonando il Codice - ha precisato Jourová - Twitter "ha raccolto su di sé molta attenzione" e ora il rispetto delle leggi europee da parte sua (la nuova legge sui servizi digitali che entrerà in vigore il 25 agosto, ndr) sarà oggetto di "attento scrutinio". "Se Twitter vuole operare e fare soldi nel mercato europeo deve rispettare le nostre norme e prendere le misure appropriate", ha aggiunto sottolineando come al momento non si stia vivendo una situazione normale poiché Mosca "vuole compromettere il sostegno dei nostri cittadini per all'Ucraina e ridurre la fiducia nella democrazia".

Ecco perché "vogliamo che i firmatari del Codice di condotta si preparino per l'arrivo della legge sui servizi digitali". "Ora abbiamo, credo, 12 nuovi firmatari. Il codice conta complessivamente 44 firmatari, tra cui le principali piattaforme online come Facebook, Google, YouTube, TikTok, tutte collegate tra loro, ma anche l'industria pubblicitaria e la società civile. Oggi abbiamo dato il benvenuto, come ho detto, ai nuovi firmatari, che stanno completando l'idea di avere partecipanti più diversificati nell'ambito del codice di condotta".