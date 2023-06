Al Papa le fotografie scattate dai bambini profughi

"Un incontro emozionante e significativo, l'onore più grande della mia vita finora": così Nicolò Govoni, direttore esecutivo di Still I Rise - organizzazione non profit dedita ai temi dell'istruzione, sicurezza e protezione per i minori profughi e vulnerabili - commenta l'incontro con Papa Francesco, avvenuto negli studi Rai di Saxa Rubra e andato in onda su Raiuno nella puntata speciale del programma 'A Sua immagine'. "Fino a 5 minuti prima di entrare mi sembrava tutto estremamente irreale - aggiunge Govoni - non potevo credere ancora a quello che stava per succedere, ma quando ci siamo incontrati in studio, tutto è diventato più semplice. Parlare di temi complessi come l'istruzione, i diritti dei bambini, l'inquietudine dei giovani è stato semplice, facile, quasi come conversare con un vecchio amico".

A margine dell'incontro Nicolò Govoni ha donato al Papa due libri, tra cui 'Attraverso i nostri occhi', la raccolta di fotografie scattate dai bambini profughi nell'hotspot di Samos.