Uomo accoltellato a in Brianza, identificato il presunto killer

(ANSA) - MONZA, 04 GIU - Il cadavere di un uomo, di origini straniere, è stato trovato questa mattina intorno alle 9 in una casa di Desio in provincia di Monza, con segni di accoltellamento.

Il presunto aggressore, di origini cubane, è stato già identificato. Procedono i carabinieri. Sul posto al lavoro la scientifica per i rilievi. (ANSA).