Riattivata la circolazione dei treni tra Terni e Spoleto

E' stata riattivata la circolazione dei treni nel tratto tra Terni e Giuncano, sulla Roma-Ancona, che era stata sospesa nel pomeriggio di sabato per del fango e altri detriti finiti sui binari da una strada sovrastante in seguito a un forte temporale che ha interessato la zona. Il servizio di trasporto dei passeggeri non è comunque mai stato di fatto interrotto, Trenitalia ha infatti subito attivato un servizio sostitutivo con autobus tra Terni e Spoleto.

Poco prima delle 23 di sabato le squadre di Rete ferroviaria italiana hanno concluso le operazioni di rimozione dei detriti alluvionali dai binari e di messa in sicurezza del costone interessato dal movimento franoso. E' stata quindi riattivata la circolazione ferroviaria sulla linea, con un rallentamento a 30 chilometri orari.

I tecnici dei Rfi sono comunque ancora sul posto per verificare la situazione anche sul resto delle linea nella zona.

