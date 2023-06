Maltempo: temporali e danni nella provincia di Modena

(ANSA) - MODENA, 04 GIU - I violenti temporali che oggi pomeriggio hanno colpito Modena e la sua provincia hanno creato danni soprattutto nella frazione di Saltino a Prignano sulla Secchia, da dove il sindaco Mauro Fantini attraverso una nota parla di "nuove gravi ferite" riferendosi alle frane, agli smottamenti e agli allagamenti che si sono registrati "in poco meno di mezz'ora".

Mentre i tecnici della Provincia di Modena proprio a Saltino stanno intervenendo per la messa in sicurezza della strada provinciale 24, Fantini aggiunge: "Si sono allagati anche il fienile di un'azienda agricola e alcune abitazioni. Ora siamo al lavoro per scongiurare che nuclei familiari rimangano isolati, ma la situazione è molto critica. Il nostro territorio - continua il sindaco di Prignano sulla Secchia - con quest'ultima bomba d'acqua è pressoché al collasso. Nel solo comune di Prignano superiamo le 30 frane attive. Una situazione del tutto ingestibile con i soli nostri mezzi, per cui ci appelliamo già oggi alle istituzioni affinché possiamo essere messi in grado di intervenire al più presto in modo efficace".

Altro comune che sta facendo la conta dei danni dovuti ai temporali, sempre nel Modenese, è Frassinoro, dove si registrano allagamenti. (ANSA).