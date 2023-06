Maltempo: bomba d'acqua nel Reggiano, chiuse due strade

(ANSA) - BOLOGNA, 04 GIU - Nel comune di Baiso, in località Ponte Secchia, nel reggiano, all'altezza dello svincolo per la Sp 19 (direzione Castelnovo Monti) e Cerredolo di Toano, in seguito a una bomba d'acqua la strada in quel tratto - denominata via Fornace - è diventata un fiume. E' stata quindi chiusa la Sp 486 e si prospetta la chiusura della Sp 19. Sul posto i carabinieri di Baiso, Protezione civile e la polizia locale che con i cittadini stanno cercando di contenere i danni con sacchi di sabbia e vangando il fango. Ora la pioggia è terminata. Ieri nella stessa zona si era verificata una situazione simile e la Sp 19 era stata chiusa e poi riaperta intorno alle 22. Sempre nel Comune di Baiso sta chiudendo via Casaletto di San Cassiano, una via comunale dalla quale è defluita finora l'acqua. La chiusura non comporta isolamento di alcuna frazione.

Sempre nel reggiano si sono registrati piccoli smottamenti nel Comune di Villa Minozzo. (ANSA).