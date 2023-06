Il Papa, le apparizioni mariane? Non sempre sono vere

"Le apparizioni mariane? Non cercare lì, perché quello è uno strumento della devozione mariana che non sempre è vero. A volte sono immagini della persona. Ci sono immagini della Madonna che sono vere, ma mai la Madonna ha attirato a sé. A me la madonna piace vederla così, col dito verso l'alto, che indica Gesù. Quando la devozione mariana è troppo incentrata in se stessa non va bene, sia incentrata sulla Madonna che su chi vede". Lo ha detto papa Francesco rispondendo a una domanda durante l'intervista ad 'A Sua immagine'.