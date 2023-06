Furgone contro un tir sull'Aurelia, 8 feriti

(ANSA) - GROSSETO, 04 GIU - Incidente stradale stamani alle 5.30 sull'Aurelia nella zona di Fonteblanda (Orbetello): coinvolti nello scontro un tir e un furgone sul quale viaggiavano otto persone di origine straniera che stavano andando al lavoro. I mezzi viaggiavano in direzione Roma. Otto le persone ferite in totale. Sul posto sono intervenuti l'automedica e la Croce rossa di Orbetello, la Misericordia di Porto Santo Stefano, la Croce rossa e la Misericordia di Grosseto, l'elisoccorso Pegaso 2, i vigili del fuoco e la polizia stradale. L'elisoccorso ha trasportato un paziente in codice 2 alle Scotte di Siena, la Misericordia di Grosseto ha trasportato due pazienti in codice 1 al Misericordia di Grosseto, la Croce rossa di Grosseto ha trasportato un paziente in codice 2 al Misericordia di Grosseto, la Misericordia di Porto Santo Stefano ha trasportato un paziente all'ospedale di Orbetello in codice 1, la Croce Rossa di Orbetello ha trasportato in totale altri tre pazienti in codice 2 all'ospedale di Orbetello.

Il traffico è rimasto fermo a lungo all'altezza del km 156.

L'Aurelia è stata riaperta intorno alle 9. (ANSA).