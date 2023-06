AccadeOggi

ROMA - Camera, Aula, ore 11.00 Esame del decreto Pa

ROMA - Campidoglio, Sala della Protomoteca ore 10.00 Giornata mondiale dell'Ambiente, il gruppo Gedi organizza il Festival Green&Blue-Earth for All a Roma e a Milano

MILANO - Hotel Gallia, piazza Duca D'aosta 9 ore 14.00 'Italian capital market day Bloomberg' con il ministro il ministro dell'Economia Giorgetti e l'Ad di Cdp Scannapieco

MILANO - Triennale ore 14.00 'Made in DigItaly', evento di lancio della prima Cloud Region in Italia di Microsoft, con il ministro delle Imprese Urso (in collegamento)

BOLZANO - MEC Sheraton, Messe ore 16.30 Assemblea di Assoimprenditori Alto Adige, 'Next gen e nuovi talenti: come attrarli, trattenerli e guidarli', con il presidente di Confindustria Bonomi

BRUXELLES - La presidente della Bce Lagarde interviene al Parlamento europeo

LISBONA - Visita della first lady americana Jill Biden

LUSSEMBURGO - La Corte di Giustizia Ue si pronuncia sulla riforma della giustizia polacca

CITTÀ VARIE - Giornata mondiale dell'Ambiente

NAPOLI - Università Federico II, Corso Umberto I, 40 ore 11.00 Conferimento della laurea magistrale honoris causa in geologia e geologia applicata ad Alberto Angela

PARIGI - Roland Garros ore 11.00 Open di Francia di tennis