Padre investe e uccide figlia dopo una lite, fermato

Una lite in famiglia degenerata al punto tale che un uomo di 86 anni si è messo alla guida della sua automobile e, nel vialetto della casa di campagna, ha investito in pieno la figlia 54enne, uccidendola. L'uomo, Vincenzo Formica, ex dipendente della Asl in pensione, è stato fermato dai carabinieri e portato in carcere con l'accusa di omicidio. Ancora poco chiare le circostanze e l'origine della lite che, secondo gli investigatori, sarebbe legata a dissidi familiari. Il corpo della vittima, Mariangela Formica, è stato trovato riverso sul vialetto interno della casa di campagna che la famiglia possiede nell'entroterra di Monopoli, tra le contrade Laghezza e Tavarello. Si tratta di una zona rurale con diverse case e villette generalmente usate per le vacanze. Il fatto è avvenuto ieri sera attorno alle 20.00 e i carabinieri sono intervenuti dopo una segnalazione fatta al 112 . A quanto si è appreso, tra il padre e la figlia c'erano da tempo dissapori legati alla assistenza della mamma malata che vive con l'uomo.

Padre e madre vivono in una casa nel centro di Monopoli vicini alla figlia che abita in un altro appartamento. La villetta di Laghezza viene usata per le vacanze. Ieri i dissapori tra padre e figlia sarebbero esplosi in modo violento proprio a conclusione di una giornata di festa passata insieme nella casa di famiglia. La villetta, circondata da un ampio giardino, si trova vicina ad altre case di campagna tipiche della zona e che in questo periodo generalmente sono per lo più disabitate. Pare che al centro dei dissidi tra padre e figlia ci fosse un disaccordo su come assistere la madre malata. La lite si sarebbe esacerbata fino alla tragedia finale perchè pare che Mariangela fosse determinata a portare la madre a casa propria per potersi occupare al meglio di lei. Questo avrebbe fatto esplodere la rabbia del padre che invece si opponeva a questa soluzione. Non si sa se alla lite abbiano assistito altre persone. Mariangela ha un fratello che però vive fuori. Ieri sera dopo l'uccisione della figlia e il fermo del marito accusato di omicidio, l'anziana madre è rimasta senza assistenza. Per questo sono stati attivati i servizi sociali del Comune di Monopoli che si occuperanno di lei almeno fino a che non si troverà un'altra soluzione. Nei prossimi giorni verrà eseguita l'autopsia sul corpo della vittima nell'istituto di medicina legale del Policlinico di Bari.