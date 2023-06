In E-R tornano balneabili le acque di tutta la Riviera

(ANSA) - BOLOGNA, 03 GIU - Tornano balneabili le acque di tutta la Riviera, dal ferrarese a Cattolica fatta eccezione per il solo tratto prospiciente a Casalborsetti, nel Comune di Ravenna, 100 metri a nord della foce del Canale Destra Reno: in pratica, 97 località balneabili su 98.

Nei 6 punti ancora sopra i limiti è stato effettuato un ulteriore campionamento aggiuntivo dopo quello di due giorni fa.

Il nuovo campionamento, a cura dei tecnici di Arpae, è stato fatto il 2 giugno, e l'esito ha dimostrato il rientro nei limiti normativi che regolano la balneabilità delle acque. Le ordinanze di non balneabilità emanate dai sindaci saranno quindi revocate.

(ANSA).