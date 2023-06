Giovane trovato morto in casa, uomo si barrica e poi esce

(ANSA) - ROMA, 03 GIU - Nel tardo pomerriggo di ieri a Ponte dell'Olio, in provincia di Piacenza un giovane è morto in circostanze non ancora chiarite. Si tratterebbe di un ventenne che potrebbe essere stato ucciso con un colpo di pistola all'interno di una abitazione. Il decesso del giovane è stato accertato dal 118, mentre all'interno della casa si è barricato barricato un uomo. Secondo una prima ricostruzione, i soccorritori sono entrati in un abitazione di via Rossi per soccorrere il ventenne, poi morto in ambulanza durante il trasporto. Quindi i carabinieri, avvertiti dai sanitari, sono arrivati nella casa, dov'era presente presente un'altra persona che però si è barricata all'interno. Dopo una trattativa con i carabinieri l'uomo che si era barricato ha aperto la porta. I militari ora lo hanno preso in custodia. La vicenda è ancora tutta da chiarire. (ANSA).