Borse di studio OWSD per scienziate di Paesi in via di sviluppo

(ANSA) - TRIESTE, 02 GIU - Si conclude oggi, 2 giugno, un workshop di formazione (Orientation Workshop, 29 maggio-2 giugno) con 18 giovani scienziate di paesi in via di sviluppo, vincitrici di una Early Career Fellowships (ECF), convocato dalla Organizzazione delle donne scienziate per paesi in via di sviluppo (OWSD), programma UNESCO con sede a Trieste, alla Accademia Mondiale delle Scienze (TWAS).

Il programma Early Career Fellowships è stato attivato nel 2018: eroga borse di studio finanziate dal Canadian Int.

Development Research Centre (IDRC) e gestite da OWSD per istituire centri di ricerca di eccellenza internazionali nelle strutture dove le scienziate operano. Ogni ricercatrice riceve fino a 50 mila dollari, da utilizzare per un laboratorio all'avanguardia, o per acquisto di strumentazioni e reagenti per progetti di ricerca.

Tonya Blowers, coordinatrice di OWSD, ha auspicato "di poter continuare ad ampliare l'impatto del programma e di fornire alle partecipanti l'opportunità di ottenere il sostegno finanziario necessario per portare avanti le loro ricerche innovative".

La borsa di studio ha una durata di tre anni e i progetti che si intendono sviluppare riguardano la ricerca di metodi per il controllo biologico di insetti che infestano le piante di peperoncino, la messa a punto di un biscotto fortificato con particolari nutrienti che possano arginare le carenze nutritive dei bambini in Ghana, lo studio degli estuari fluviali per proteggere gli habitat marini e le risorse locali. E poi anche ricerca sul cancro, lo smaltimento di rifiuti solidi per produrre energia elettrica e lo studio dei batteri e dei processi fermentativi che permettono di ottenere cacao di qualità pregiata. (ANSA).