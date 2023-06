Università, arriva il docente delegato al benessere psicologico

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - Un emendamento al decreto Pa introduce negli Istituti per la formazione artistica, musicale e coreutica e nelle Università la figura del docente delegato.

"Si tratta di una figura dedicata al coordinamento e al monitoraggio di tutte le iniziative legate al supporto e al benessere psicologico degli studenti. È un ulteriore passo in avanti per fare fronte a un'esigenza concreta di sostegno extra-accademico avvertita da tanti studenti. La pandemia ha messo tutti a dura prova e ha acuito alcuni disagi giovanili, rendendo necessarie l'attivazione di nuove modalità di ascolto e prevenzione. Su questi temi il mio intervento e il sostegno dell'intera maggioranza e del Governo non verranno mai meno", dice il ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, che "ringrazio i deputati di Forza Italia e la maggioranza di Governo" per l'approvazione dell'emendamento.

