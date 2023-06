Sparatoria tra parenti nel Mantovano, grave un 75enne

(ANSA) - MANTOVA, 01 GIU - Sparatoria in famiglia al termine di una lite tra genero e suocero. Il bilancio è di due feriti: il suocero, Nello De Angeli, 75 anni, idraulico in pensione, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Pavia, mentre il genero, Alberto Dalseno, 47 anni, è stato trasportato all'ospedale di Mantova con ferite non gravi.

Ancora non chiara la dinamica di quanto accaduto all'interno dell'abitazione che i due condividono con le rispettive famiglie a Castellucchio (Mantova). Secondo una prima ricostruzione dei fatti da parte dei carabinieri, ieri sera poco dopo le 20.30 è scoppiata l'ennesima lite tra i due, le cui famiglie sono attraversate da tempo da tensioni. Il pensionato avrebbe preso la pistola, legalmente detenuta, e avrebbe esploso un colpo contro il genero, al termine di una colluttazione. L'arma sarebbe poi sfuggita di mano al suocero e sarebbe stata raccolta dal genero che, da terra, avrebbe sparato colpendo l'anziano vicino al cuore. L'arma è stata poi ritrovata dai carabinieri.

