Poliziotta uccisa a Roma, omicida era un suo collega

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - Era un agente di polizia anche l'aggressore della donna uccisa nell'androne di un palazzo in via Rosario Nicolò, nella zona di San Basilio a Roma. L'uomo si sarebbe allontanato in auto dopo l'omicidio e si sarebbe tolto la vita in auto con la stessa arma. (ANSA).