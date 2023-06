L'omicidio di Giulia Tramontano, "un'altra tragica vicenda di femminicidio", a "noi donne insegna che non dobbiamo mai andare ad un ultimo incontro di spiegazione", come avvenuto per la 29enne che era incinta di 7 mesi. Lo ha detto la procuratrice aggiunta di Milano Letizia Mannella in una conferenza stampa.