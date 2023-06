Incinta uccisa: il pm, ci sono complici? Indagini in corso

(ANSA) - MILANO, 01 GIU - "Ci sono indagini in corso". Così ha risposto il pm di Milano Alessia Menegazzo in relazione a presunte complicità con Alessandro Impagnatiello nell'occultamento del cadavere di Giulia Tramontano.

L'occultamento del corpo è avvenuta "in segmenti e tempi diversi", come emerge da telecamera.

Quando l'uomo "ha tentato l'incontro a casa con l'altra donna e lei non l'ha fatto entrare in quel momento il corpo di Giulia era ancora a casa". (ANSA).