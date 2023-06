Crosetto, emendamento è l'opposto della logica bellicista

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - L'emendamento presentato dal Governo - e poi ritirato - che separa la carica di Segretario generale della Difesa da quella del Direttore nazionale degli armamenti, è "esattamente il contrario di ciò che i due" capigruppo in commissione Difesa del M5s, Marco Pellegrini e Raffaele De Rosa, "inclini alla diffamazione, cercano di far figurare. Le due cariche saranno ricoperte una da un militare e una da un civile come è giusto che sia. Una ratio che è l'esatto opposto di qualsiasi presunta 'militarizzazione' e di ogni logica 'bellicista'". Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ricordando che la divisione dei ruoli era stata prevista già nel Libro bianco ed in un disegno di legge presentato nel 2015 dal ministro della Difesa del Pd, Roberta Pinotti ed era stata definita utile successivamente dalla ministra in quota M5s Elisabetta Trenta. (ANSA).