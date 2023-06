AccadeOggi

ROMA - Altare della Patria ore 9.00 Festa della Repubblica, deposizione di una corona d'alloro da parte del Presidente della Repubblica Mattarella, con il presidente della Camera Fontana; alle 10.00 in via dei Fori Imperiali, rivista militare con il Presidente della Repubblica Mattarella; alle 15.00 apertura al pubblico dei Giardini del Quirinale

TORINO - Festival dell'Economia ore 11.00 Prosegue il Festival dell'Economia con Cassese, il commissario Ue Schmit e il Nobel D. Card

LEVERANO (LECCE) - Sede Bcc Conclusione del primo congresso del fiore Made in Italy organizzato da Coldiretti, in partnership con Assofloro e Affi

WASHINGTON - Il ministro Urso in missione negli Stati Uniti

BUCAREST - Visita del re Carlo III d'Inghilterra

AMSTERDAM (PAESI BASSI) - Il museo Van Gogh celebra il suo 50/esimo anniversario

ROMA - Fondazione Santa Lucia, via Ardeatina, 354 ore 10.15. 'Noi, non loro: il progetto di vita', convegno della Cei e tavola rotonda con il card. Zuppi ed il ministro per la Disabilita' Locatelli

PESCHIERA DEL GARDA (VERONA) - La citta' si blinda per il 'raduno dei maranza'

BARI - Stadio San Nicola ore 20.30 - Serie B, Playoff, Bari-Sudtirol, semifinale di ritorno

PARMA - Stadio Tardini ore 20.30 - Serie B, Playoff, Parma-Cagliari, semifinale di ritorno

BARCELLONA - Montmeló ore 13.30 - F1, gp di spagna, prove libere 1; alle 17.00 prove libere 2

PARIGI - Tennis, Open di Francia