Valditara, da nostre statistiche 5 aggressioni a prof al mese

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - "Le nostre statistiche dall'inizio dell'anno scolastico hanno calcolato circa 5 episodi di aggressioni ai docenti al mese". Così il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara a Porta a Porta. "Oggi - ha proseguito - sono stato a visitare l'Istituto Garibaldi a Roma, ho incontrato molti ragazzi motivati, pieni di entusiasmo. In un momento drammatico come questo non vorrei che passi il messaggio che i nostri giovani abbiano tutti delle problematiche mentre la scuola italiana è fatta da tanti ragazzi meravigliosi. Il problema di Abbiategrasso è qualcosa di diverso rispetto al bullismo che riguarda tutti i paesi europei tanto che l'Ue se ne sta occupando e che è espressione di una società che ha perso la cultura del rispetto e coltiva l'arroganza e la prepotenza".

(ANSA).