Una borsa di studio per le miss

Borse di studio per le candidate a Miss Italia in Sicilia. E' l'originale iniziativa resa possibile dall’Accademia degli Studi Turistici e Manageriali di Palermo e a disposizione delle prime due classificate di tutte le selezioni provinciali. I primi casting siciliani sono in programma a Palermo, il 3 giugno, e nel Museo del Costume e della Moda siciliana di Mirto (ME), il 18 giugno. Già più di quattrocento nell’isola le iscritte al concorso, giunto quest’anno all’84^ edizione.

La borsa di studio punta a contribuire alla costruzione di un percorso professionale che prevede la partecipazione ad un Professional Master Training, dopo la laurea, in una delle 470 imprese turistiche alberghiere associate presenti su tutto il territorio nazionale.