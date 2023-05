Nubifragio nel Sassarese, scuole chiuse nei paesi colpiti

(ANSA) - SASSARI, 31 MAG - Strade distrutte, case allagate, aziende danneggiate, frane, crolli e torrenti esondati. Oggi a Thiesi e Bonnanaro, nel Sassarese, si contano i danni del nubifragio che ieri pomeriggio, per circa un'ora, si è abbattuto nella zona del Meilogu.

Nei due centri più colpiti, per ordinanza dei sindaci, oggi le scuole restano chiuse. Sia per evitare spostamenti, sia per la verifica di eventuali danni negli edifici scolastici. La macchina dei soccorsi, con Protezione civile e Vigili del fuoco in prima linea, resta in stato di massima allerta: oggi sono previste nuove e violente precipitazioni a partire dalle prime ore del pomeriggio. A Bonnanaro danni ingenti si registrano al campo sportivo comunale, dove è crollato il muro di sostegno che proteggeva l'impianto, e al galoppatoio, travolto dalla ondata di acqua e fango.

Impossibile contare il numero di abitazioni e aziende allagate, i muri di recinzione e di sostegno sbriciolati dalla forza dell'acqua un po' ovunque in paese. Due case sono state evacuate e sono inagibili, un'altra, per fortuna disabitata, è crollata sotto il peso della pioggia.

Anche le strade di ingresso al paese sono state pesantemente danneggiate: allo svincolo per l'area industriale i canali di scolo sono stati otturarti dai detriti e la furia dell'acqua ha travolto tutto: "Stiamo facendo tutto ciò che è possibile per limitare i disagi ai cittadini, ma la situazione è davvero grave. La condizione di molte strade è preoccupante, stiamo cercando di coordinarci con l'Anas per gli interventi più urgenti", dice il sindaco Giovanni Antonio Carta. (ANSA).