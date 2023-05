Governo: Conte, si pensa a soddisfare padroni e evasori

(ANSA) - CAMPOBASSO, 31 MAG - "In questo Paese si pensa di governare una complessità soddisfacendo esigenze di padroni, padroncini, comitati d'affari, evasori e corrotti. Addirittura pubblicamente si denuncia che i controlli anti evasori sono pizzo di Stato". Lo ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte intervenendo in collegamento video alla presentazione della lista del Movimento alle prossime elezioni Regionali del Molise.

"Per questo - ha aggiunto - la prospettiva che si offre ai territori locali e a quello nazionale è una prospettiva nella quale gli egoismi prevarranno, le differenze aumenteranno.

Questo disegno viene perseguito anche con l'autonomia differenziata in modo consapevole e deliberato. Noi dobbiamo contrastare tutto questo".

"C'è una prospettiva di taglio di tutti i sostegni sociali - ha sottolineato Conte -. A breve verrà riattivato il patto di stabilità e crescita a livello europeo. Questo è un governo che non esprime una dimensione di crescita sociale sostenibile vera, ma si occupa di alcuni blocchi sociali ritenuti interlocutori privilegiati". (ANSA).