Giulia, la foca monaca che fa felici i bagnanti in Israele

Una foca monaca apparsa a sorpresa alcune settimane fa sul litorale israeliano - e subito ribattezzata Giulia dai media - ha continuato oggi a far parlare di sé quando è comparsa sul litorale di Gaza, dopo giorni in cui si erano perse le sue tracce.

L'associazione dei pescatori di Gaza - riferisce la televisione israeliana Canale 13 - ha subito fatto appello alla popolazione di non molestarla in alcun modo, in quanto si tratta di una specie molto rara in questa zona. Dopo averle concesso alcune ore di riposo sulla sabbia della Striscia, i pescatori l'hanno riaccompagnata in mare.

Due settimane fa era apparsa per la prima volta a Jaffa (Tel Aviv). Là si era concessa due giorni di riposo sulla riva del mare, attirando una vera folla di curiosi e di troupes televisive. Poi se ne era andata, per il dispiacere dei suoi ammiratori. In seguito aveva compiuto brevi visite in altre località del litorale israeliano, a nord e a sud di Tel Aviv, provocando la gioia dei bagnanti. Ogni volta la Società israeliana per la protezione della natura ha provveduto ad inviarle personale che l'accudisse e a tenere lontani i curiosi.

"E' giunta da noi stremata, ma nel frattempo sembra aver gradualmente recuperato le forze", ha detto uno dei suoi soccorritori.