Cade in una cava, muore un operaio nel Padovano

(ANSA) - PIOMBINO DESE, 31 MAG - Un uomo è morto in un incidente sul lavoro che si è verificato nel pomeriggio a Torreselle di Piombino Dese (Padova): è caduto battendo la testa in una cava di inerti. Si tratterebbe di un operaio residente nella zona. Sul posto sono stati inviati l'elicottero del Suem da Treviso e il personale di un'ambulanza, ma i medici hanno soltanto potuto constatare il decesso.

Le indagini, affidate ai carabinieri e agli ispettori dell'Azienda sanitaria, sono coordinate dalla Procura della Repubblica. Il magistrato ha disposto il sequestro dell'area dove si è consumata la tragedia per poter completare gli accertamenti. (ANSA).