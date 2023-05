Bomba d'acqua in provincia di Frosinone, allagamenti e danni

(ANSA) - ARCE, 31 MAG - Una bomba d'acqua si è abbattuta nel pomeriggio nell'area tra Arce, Roccasecca e Colfelice, nel sud della provincia di Frosinone, sommergendo l'area a ridosso della Casilina sul tratto che conduce a Ceprano. Mentre raffiche di vento, temporali si sono abbattuti nel nord della provincie nei comuni di Veroli, Boville Ernica, Strangolagalli, Arpino e Roccadarce dove sono stati riscontrati i danni maggiori.

Smottamenti invece sulla provinciale 130 dove la viabilità è stata ripristinata in serata.

Interamente sommerso il piazzale della concessionaria Terenzio Auto a Ceprano al punto che le vetture esposte hanno cominciato a galleggiare per poi affondare sotto l'acqua piovana mista a fango. Allagata anche l'area della stazione ferroviaria di Colfelice e diverse abitazioni in paese ed a Roccasecca.

Sul posto stanno operando cinque squadre dei Vigili del Fuoco di Frosinone e Cassino con la polizia locale. Per circa un'ora la circolazione è stata interdetta sulla Casilina per consentire l'intervento ai mezzi di soccorso. In serata la circolazione è tornata regolare e non si segnalano interruzioni sulla linea ferroviaria Roccasecca - Sora - Avezzano. (ANSA).