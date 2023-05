Valditara in ospedale visita la professoressa ferita

(ANSA) - MILANO, 29 MAG - Il ministro dell'istruzione, Giuseppe Valditara, si è recato in visita all'ospedale di Legnano (Milano) dove è stata medicata la professoressa Elisabetta Condò, accoltellata stamani da un suo studente durante una lezione nell'Iis Emilio Alessandrini ad Abbiategrasso (Milano).

Una visita lampo, durante la quale il ministro ha portato la sua solidarietà alla docente di Lettere ferita. Le condizioni della donna non sono gravi. È stata suturata per le lesioni da fendenti all'avambraccio destro e si trova ricoverata nel reparto di Chirurgia plastica dove si starebbe valutando un eventuale intervento. (ANSA).