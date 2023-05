Exit poll: Catania al centrodestra, ballottaggio a Trapani

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - Il centrodestra conquista il comune di Catania, con Enrico Trantino avanti negli exit poll con una forbice compresa tra il 56% e il 60%. Secondo posto per il candidato del centrosinistra Maurizio Caserta con una forbice tra il 27,5% e il 31,5%. A Ragusa, invece, si conferma il sindaco uscente Giuseppe Cassì - candidato di cinque liste civiche. Gli exit poll lo danno tra il 59% e il 63%. Segue, al secondo posto, il candidato del centrosinistra Riccardo Schinnà con una forbice tra il 18% e il 22%.

Si decideranno al ballottaggio, invece, le sfide di Siracusa e Trapani. Nel primo capoluogo in testa, sempre secondo gli exit poll, c'è il candidato del centrodestra Ferdinando Messina (24-28%), seguito a breve distanza dalla candidata del centrosinistra, con M5S, Renata Giunta (23-27%). Terza piazza per il sindaco uscente Francesco Italia, candidato di alcune liste civiche, con il 20-24%. A Trapani, invece, in testa c'è il candidato del centrodestra Maurizio Miceli con una forbice compresa tra il 42% e il 46%. Segue, al secondo posto, il sindaco uscente Giacomo Tranchida - candidato del centrosinistra - con una forbice tra il 38% e il 42%. (ANSA).