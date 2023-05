Comunali: alle 23 in Sicilia affluenza al 44,38%

(ANSA) - PALERMO, 29 MAG - Affluenza in forte calo in Sicilia nei 128 comuni chiamati al voto nella prima giornata delle elezioni amministrative. Alla chiusura dei seggi alle 23 la percentuale dei votanti è stata del 44,38%, più bassa in tutti i comuni rispetto alla scorsa tornata elettorale.

In particolare nei quattro capoluoghi dell'isola: a Catania l'affluenza è stata del 39,89% con un calo del 13,24%; a Ragusa del 43,31% con -14,91%; a Siracusa del 42,40% con - 12,90% mentre a Trapani ha votato il 42,89% con una flessione che ha raggiunto il 16,27%.

Domattina i seggi riapriranno alle 7 per chiudere alle 15; subito dopo comincerà lo spoglio. (ANSA).