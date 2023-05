Oltre 80 chili di cocaina tra auto e casa, coppia arrestata

(ANSA) - NAPOLI, 27 MAG - Stavano caricando nella loro vettura nove chili di cocaina, ma sono stati sorpresi dagli agenti della squadra mobile a Melito di Napoli: un uomo e una donna sono stati arrestati per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. Subito dopo, perquisendo un'abitazione in uso all'uomo, sono stati rinvenuti e sequestrati ulteriori 72 chili di cocaina.

Nella stessa circostanza, sono stati sottoposti a sequestro alcuni orologi di lusso e la somma in contanti di 75.000 euro, suddivisa in banconote di vario taglio, presumibile provento dell'attività di vendita dello stupefacente. (ANSA).