Mattarella a Barbiana, omaggio a don Milani

(ANSA) - FIRENZE, 27 MAG - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a Barbiana, nel comune di Vicchio (Firenze), per rendere omaggio a don Lorenzo Milani, in occasione delle celebrazioni per il centenario della nascita che cade oggi. E' la prima volta che un presidente della Repubblica visita Barbiana, mentre risale al 2017 la visita di Papa Francesco.

Mattarella è arrivato in elicottero, atterrato nei pressi della scuola di Barbiana, accolto dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, dal sindaco di Vicchio Filippo Carlà Campa, dal sindaco della Città metropolitana di Firenze Dario Nardella e dal vice prefetto Eugenio Pitaro. (ANSA).