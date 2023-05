L'Area Marina Protetta di Miramare compie 50 anni

(ANSA) - TRIESTE, 27 MAG - Il 28 maggio del 1973, vale a dire 50 anni fa, la Capitaneria di Porto di Trieste istituiva il primo parco marino a sistema privatistico in Italia affidando al WWF la prima concessione dello specchio acqueo antistante al Castello di Miramare. Così prese vita il "Parco Marino per la conservazione della flora e fauna dell'Alto Adriatico", realizzato grazie all'intuizione di Mario Bussani, che in nome e per conto del WWF World Wildlife Found aveva presentato l'istanza. Quindi, 13 anni dopo, con decreto ministeriale, venne riconosciuto come prima riserva marina statale italiana insieme a quella di Ustica.

L'Area Marina Protetta di Miramare celebra il mezzo secolo nel week end, con tante attività, inserite nell'ambito di "MareDireFare - Festival dell'Oceano". Oggi e domani aperture gratuite al BioMA - il Biodiversitario Marino, e diversi eventi dedicati soprattutto ai bambini e alle famiglie.

Questa mattina focus su prevenzione e gestione dei rifiuti per la tutela del mare, plastica in primis. Spazio anche a yoga per bambini, visite guidate e tanti approfondimenti. Tra gli appuntamenti di domani "Un mare da leggere": dalle 10.30 alle 12 , letture per bimbi tra i 3 e i 6 anni, in collaborazione con il progetto "Nati per Leggere". (ANSA).