L'acqua entra nel nuovo canale del waterfront di Genova

(ANSA) - GENOVA, 27 MAG - E' stata aperta poco prima di mezzogiorno la prima delle 18 valvole che fanno entrare l'acqua nel canale principale del waterfront di Genova, alla Fiera del Mare. I fori per l'ingresso dell'acqua sono stati realizzati nella paratia di ponente dove le valvole vengono aperte una alla volta. L'acqua del mare che sta riempiendo il canale arriva dalla darsena davanti al padiglione blu. Molti i curiosi in quella che il vicesindaco Piciocchi ha definito "giornata storica per la città". Il riempimento dovrebbe essere completato in circa 48 ore.

Nella notte, gli ultimi scavi sono stati rallentati dal ritrovamento di una lastra di roccia che ha fatto slittare di circa tre ore l'inizio dell'allagamento. (ANSA).