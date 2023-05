Al via i test notturni del nuovo tram di Milano, il Tramlink

(ANSA) - MILANO, 27 MAG - Nei prossimi mesi, alla fine dell'estate, per le strade di Milano circolerà il 'Tramlink', il nuovo tram tecnologico, accessibile e bidirezionale di Atm. Sono iniziati in queste notti i test notturni della nuova vettura che l'azienda dei trasporti milanesi ha affidato a Stadler Valencia per rinnovare il proprio parco mezzi e offrire un servizio di trasporto pubblico sempre più sostenibile ed efficiente.

Tramlink entrerà in servizio sulla linea 31 che collega la zona nord di Milano dal capolinea di Bicocca M5 al Comune di Cinisello Balsamo. I test notturni, dal deposito tranviario di Precotto, prevedono i collaudi in linea del primo nuovo tram per misurare le prestazioni e le funzionalità dei sistemi di controllo di guida e di sicurezza. Un check up a 360 gradi che prosegue anche durante il giorno, con verifiche a tutti i dispositivi elettronici e meccanici, dalla cabina di guida agli impianti di videosorveglianza. Tutti i tram di nuova generazione sostituiranno progressivamente i mezzi più datati andando ad aumentare l'accessibilità dell'intera flotta di Atm, ad eccezione delle 125 vetture Carrelli, simboli storici di Milano.

Caratterizzati dall'iconica livrea giallo Milano i nuovi 'Tramlink' hanno un sistema di videosorveglianza con 10 telecamere interne, collegate con la centrale security di Atm per garantire un presidio costante. Sono dotati inoltre di un sistema infomobilità in tempo reale, di prese usb per la ricarica degli smartphone e di monitor per l'indicazione delle fermate e del percorso, oltre a informazioni generali sullo stato della mobilità cittadina. I 'Tramlink' sono i primi tram urbani bidirezionali di Milano per permettere l'inversione di marcia in caso di necessità. (ANSA).