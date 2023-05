Nicaragua: Acs, 'regime arresta un altro sacerdote'

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - In Nicaragua "è oramai una caccia all'uomo, anzi al sacerdote. La polizia ha arrestato padre Jaime Iván Montesino Sauceda, della parrocchia di Chaguitillo, Matagalpa. Lo chiamano tradimento, avrebbe 'minacciato l'indipendenza e la sovranità della nazione'". Lo riferisce all'ANSA il direttore della fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che Siffre, Alessandro Monteduro, ricordando che qualche giorno fa era stato "rapito un altro sacerdote dagli uomini del regime di Ortega. Padre Eugenio Pastor Rodríguez, parroco della Divina Provvidenza a Jalapa, era stato portato via dalle guardie sandiniste dalla Diocesi di Estelí. Acs-Italia - conclude Monteduro - è vicina alla Chiesa in Nicaragua ferocemente perseguitata". (ANSA).