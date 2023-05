Maltempo: nuova grandinata in Sardegna, colpito il sud

(ANSA) - CAGLIARI, 26 MAG - Ancora una giornata da clima impazzito in Sardegna. Dopo la violenta grandinata e la pioggia che ieri hanno colpito il centro-nord dell'Isola, creando grossi disagi ad automobilisti e camionisti in transito lungo la statale 131 a Campeda, ma anche nel territorio di Calangianus, a 24 ore di distanza una fitta grandinata si è abbattuta sul sud Sardegna, in particolare nell'area del bivio tra Silius e Siurgus Donigala.

Come accaduto ieri a Campeda, anche oggi nel giro di una ventina di minuti le strade si sono riempite di pezzetti di ghiaccio, rendendo pericoloso il transito e costringendo gli automobilisti a rallentare o addirittura fermarsi a bordo strada o nelle piazzole di sosta in attesa di un miglioramento del tempo.

Fortunatamente non si registrano incidenti stradali e nemmeno interventi di polizia stradale e vigili del fuoco.

Pioggia intensa anche a Villamar e lungo la statale 131, nella zona di Sanluri. (ANSA).