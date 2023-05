Emilia Romagna, militari donano disinfettanti contro il tetano

Una delegazione dello stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, unità produttiva dell'Agenzia Industrie Difesa, è andata nelle aree dell'Emilia Romagna colpite da maltempo e alluvioni per supportare le popolazioni locali con la consegna di presidi farmaceutici: sono state donate soluzioni disinfettanti e integratori alimentari salini in provincia di Bologna. A ricevere il materiale di produzione del Farmaceutico Militare è stato il sindaco di Monterenzio. La soluzione disinfettante - spiega la l'Agenzia Industrie Difesa - rappresenterà un importante strumento per scongiurare rischi di tetano dettati dalle alluvioni.

Alluvione Emilia-Romagna, al via la vaccinazione antitetanica a Conselice





Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di Forlì-Cesena ha organizzato delle giornate straordinarie di vaccinazione antitetanica per adulti, rivolta in modo particolare alle persone che stanno svolgendo attività negli edifici alluvionati. L'invito ad accedere agli ambulatori straordinari è rivolto a coloro che non sono mai stati vaccinati per il tetano oppure hanno fatto l'ultima dose di richiamo da più di 10 anni. L'accesso presso gli ambulatori avviene in modo diretto senza necessità di prenotazione. Per Forlì (Sede del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica in Via Della Rocca n° 19 Forlì): venerdì 26 maggio dalle ore 14 alle 16; lunedì 29 maggio dalle ore 14 alle 16; mercoledì 31 maggio dalle ore 14 alle 16; lunedì 5 giugno dalle ore 14 alle 16. Per Cesena (Sede ambulatorio vaccinale adulti Piazza Anna Magnani, 146 Cesena), venerdì 26 maggio dalle ore 14 alle 16; mercoledì 31 maggio dalle ore 8.30 alle 12, mercoledì 7 giugno dalle ore 8.30 alle 12.