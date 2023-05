Chaouqui, il cardinale Becciu è ossessionato da me

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 26 MAG - "Il cardinale Angelo Becciu continua a chiamarmi in causa stravolgendo la realtà delle cose. Lui chiama trame i fatti che stanno emergendo dal processo, ma soprattutto continua a ritenere false le accuse che gli sono rivolte, senza avere l'educazione e il rispetto per il giudice che è chiamato a stabilire dove è la verità". Lo afferma in una nota Francesco Immacolata Chaouqui, testimone nel processo sulla gestione dei fondi della Segreteria di Stato. "Il cardinale Becciu - prosegue - continua nella sua narrazione che tende a denigrare il sistema giudiziario vaticano, non fa altro che mancare di rispetto a tutte quelle persone che stanno provando a far emergere la verità sull'utilizzo dei fondi della Segreteria di Stato".

Secondo Chaouqui, "nel corso delle udienze Angelo Becciu ha solo ripetuto a memoria una tesi, rammaricandosi di sofferenze e false accuse senza per altro dimostrare il contrario. Anzi più volte davanti a domande importanti si è trincerato dietro ad un 'non ricordo'". "Mi duole sottolineare - continua - l'ennesimo tentativo di tirare per la giacca il Santo Padre, che già ha tentato di strumentalizzare registrando una telefonata privata, questo sì un fatto incontrovertibile, per cercare di ottenere da Francesco in maniera non proprio corretta, una dichiarazione da brandire in udienza. Una cosa del genere non lo so se costituisce reato, ma sicuramente non fa onore, non tanto all'uomo, quanto al prete".

"Aggiungo tre cose - dice ancora Chaouqui -: sono orgogliosa di quello che ho fatto e lo rifarei mille altre volte, perché è stato un tentativo a supporto della verità che dovevo al Santo Padre. Seconda: se c'è una persona che sta continuando a strumentalizzare e a offendere la mia persona per spostare l'attenzione dalle sue responsabilità è lui, per questo motivo ho provveduto a querelarlo, dopo le sue dichiarazioni in udienza, in relazione al baciamano che Papa Francesco mi ha concesso, insieme ai miei figli, ad agosto scorso".

"A conferma di quanto dico invito tutti a verificare l'apertura di un fascicolo da parte dell'autorità vaticana con numero di registro 1723 RGB - conclude -. In ultimo invito il cardinale Becciu a mettersi l'anima in pace per quanto riguarda la sottoscritta: accettando la mia nomina in Cosea, mi sono assunta la responsabilità di verità e trasparenza dovuta al Papa a qualunque costo. Per chiudere una domanda a Sua Eminenza e ai suoi legali: perché invece di difendervi dalle accuse, continuate ad essere ossessionati da me? Perché vi faccio così paura?". (ANSA).