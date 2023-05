Bloccata con manganellate, pronta la denuncia contro vigili

(ANSA) - MILANO, 26 MAG - Ha incontrato il suo legale la transessuale di 42 anni, che è stata colpita con calci e manganellate due giorni fa a Milano da agenti della Polizia locale, ed è pronta a presentare denuncia contro i vigili.

Denuncia che sarà depositata in Procura nelle prossime ore.

"Ha una brutta ferita alla testa col sangue raggrumato, compatibile con una manganellata, è sconvolta, triste, depressa, piange e non riesce proprio a rivedere il video che ha ripreso quella scena", ha spiegato l'avvocatessa Debora Piazza, che l'ha accompagnata anche al Svs della clinica Mangiagalli per avere il referto sulle lesioni subite, che sarà "fondamentale" per la denuncia.

"È terrorizzata, ha paura che qualcuno possa farle ancora del male", ha aggiunto il legale, che ha spiegato anche che la 42enne le ha raccontato di essere stata "aggredita e pestata dai vigili" quel mattino, senza che lei avesse fatto "nulla per meritare quella violenza". (ANSA).