Vogalonga, duemila barche si sfidano domenica in laguna

(ANSA) - VENEZIA, 25 MAG - Al tradizionale colpo di cannone che darà il via, domenica prossima alle ore 9 dal Bacino di San Marco, alla manifestazione, saranno quasi 2.000 le imbarcazioni di tutti i tipi e oltre 7.300 i partecipanti (in gran parte, circa 5.000, provenienti da 40 diversi Paesi del mondo), che vivranno anche quest'anno l''esperienza della Vogalonga di Venezia.

Tutto pronto per l'edizione numero 47 della manifestazione, presentata oggi nella sede del Comune. Sarà effettuata sul collaudato percorso di 30 chilometri, da concludere entro sei ore, che prevede, dopo la partenza in Bacino San Marco, il passaggio davanti alle isole di Sant'Elena, delle Vignole, di Sant'Erasmo e di San Francesco del Deserto, per arrivare a Burano e poi, costeggiando le isole di Mazzorbo, Madonna del Monte e San Giacomo in Paludo, a Murano, tornare a Venezia sino alla Punta della Dogana, di fronte a San Marco.

Anche in questa edizione è stato istituito il premio "Lino Toffolo" che sarà assegnato alla barca più stravagante, simpatica, ingegnosa, da una giuria di cui sarà presidente uno dei più cari amici del comico di Murano, Renato Pozzetto.

I proventi delle iscrizioni alla manifestazione, che ha il sostegno del Comune di Venezia, di Vela e di Avm ed il patrocinio del Coni e delle Federazioni Canottaggio, Canoa e Kayak, saranno devoluti al mondo della voga, salvo una quota del 20% che sarà destinata a finanziare una ricerca universitaria sul contenimento del moto ondoso. (ANSA).