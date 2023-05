Calcio in faccia a ragazzo fermato, nuovo caso a Livorno

(ANSA) - LIVORNO, 25 MAG - Un calcio in faccia ad un giovane già fermato e in terra. Un nuovo caso simile a quello di Milano, questa volta a Livorno, immortalato in un video diventato virale mostra un fermo in strada operato da due carabinieri: uno dei due sferra un calcio in faccia al ragazzo già bloccato dal collega. I due carabinieri ripetono al giovane più volte la parola 'Fermo' mentre è a terra. Il giovane, mentre viene ammanettato e un militare lo tiene per il collo, urla: "mi fa male la gamba". E poi: "La gente mi guarda, così mi fanno le foto". L'Arma ha trasferito il militare ad un "incarico non operativo". L'intervento di una pattuglia risale a ieri, mercoledì, pomeriggio nella zona di viale Petrarca per una rapina impropria che il ragazzo, spiegano gli investigatori, aveva appena compiuto in un supermercato. Ora il giovane è in stato di arresto per rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale in attesa dell'udienza di convalida. E' stato un vigilante a accorgersi che aveva preso materiale elettronico e non aveva pagato alle casse. Il giovane è fuggito ma la pattuglia lo ha individuato in base alla descrizione dei testimoni. Rggiunto da uno dei due militari, prosegue la ricostruzione, il ragazzo ha continuato ad opporsi con veemenza al tentativo di arresto, colpendo anche il carabiniere che nel frattempo aveva richiesto l'intervento del compagno di pattuglia, quello che ha tirato il calcio. (ANSA).