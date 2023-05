Bomba d'acqua nell'Avellinese: si fa la conta dei danni

(ANSA) - AVELLINO, 25 MAG - Si contano i danni provocati dalla violenta bomba d'acqua che nel primo pomeriggio, nel breve arco di un'ora, a partire dalle 14:50, ha interessato in particolare la frazione Celzi del comune di Forino, in provincia di Avellino, ma anche i vicini comuni di Contrada e Montoro.

Nell'immediatezza dell'evento, si è diffusa la notizia di una persona dispersa. Si è scoperto in seguito che la persona di cui non si avevano più notizie era un 45enne di Contrada, comune che dista pochi chilometri da Celzi. L'uomo, un boscaiolo, è stato trovato senza vita dopo essere stato travolto dalla sua auto che, senza inserire il freno a mano, aveva lasciato su un sentiero di campagna in pendenza prima di recarsi a lavorare in un castagneto.

Le strade dei tre comuni in pochi minuti sono diventate veri e propri fiumi, creando panico tra i residenti delle zone colpite. Una violenta grandinata ha colpito il territorio di Contrada. L'acqua, alta oltre un metro, ha completamento allagato campi e colture, trascinando con sé muretti di recinzione e anche alberi. Gli uomini e le donne della Protezione Civile e dei vigili del fuoco, intervenuti con mezzi anfibi, hanno effettuato quasi cento interventi.

Non ci sono persone o famiglie evacuate. I soccorsi hanno riguardato anche quattro bambini rimasti bloccati all'interno dell'asilo di Celzi i cui genitori non hanno potuto raggiungerli a causa della strada completamente ostruita da acqua e fango.

Vigili del fuoco e Protezione Civile continueranno a monitorare la zona anche nelle prossime ore in ordine la pericolo frane