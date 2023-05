Spari contro un bar, feriti genitori e bimba di 10 anni

(ANSA) - NAPOLI, 24 MAG - Padre, madre e figlia, di 10 anni, sono stati feriti nella tarda serata di ieri mentre stavano mangiando in piazza Cattaneo, a Sant'Anastasia, in provincia di Napoli. Sono stati raggiunti accidentalmente, questa l'ipotesi più verosimile dei Carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna, dai proiettili esplosi (almeno 10 i colpi sparati) da due sconosciuti. Il padre 43enne è stato ferito lievemente alla mano, la madre 35enne è stata ferita all'addome e la figlia di 10 anni, colpita alla testa (ora all'ospedale pediatrico Santobono): pericolo di vita scongiurato, ma resta in prognosi riservata. A breve sarà operata. (ANSA).