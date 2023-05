Pillole di Hollywood all'asta da Propstore in California

Dallo scudo di Achille, che Brad Pitt brandiva nell’epico scontro con Boagrius nella sequenza iniziale di Troy, al costume di Batman indossato da Michael Keaton nel film del 1989. Passando per l’inquietante maschera da hockey di Jason di venerdì 13 e la spada di Mel Gibson in Braveheart. Una selezione dei migliori e più iconici ‘props’, ovvero gli oggetti di scena che hanno fatto la storia di Hollywood degli ultimi trent’anni verrà battuta all’asta da Propstore, a Valencia (California) il prossimo 28 giugno, con un evento al Petersen Automotive Museum in Los Angeles.