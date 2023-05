Presa a manganellate in testa e usato spray al peperoncino per bloccarla

Una donna è stata bloccata a Milano da quattro agenti della polizia locale di Milano che hanno usato anche il manganello: è questo quanto si vede in un video girato da alcuni studenti dell'università Bocconi questa mattina. Il filmato, diventato virale, ha scatenato la polemica sulla violenza. Nella parte finale mostra l'intervento degli agenti nei confronti di una giovane donna con un approccio duro per immobilizzarla. Al momento sono in corso accertamenti, fanno sapere dalla polizia locale, per accertare la dinamica ed eventuali responsabilità.



La Procura di Milano sta facendo accertamenti sul caso del video amatoriale, diffuso sui social stamani, che riprende la scena di un arresto da parte di agenti della Polizia locale di una donna che, per essere ammanettata, sarebbe stata colpita, probabilmente in zona Bocconi, violentemente con manganelli e calci. Della vicenda è stata informato il procuratore aggiunto Laura Pedio e il procuratore Marcello Viola e ovviamente sarà aperto un fascicolo di indagine.

La persona bloccata dalla polizia locale di Milano con manganellate e spray al peperoncino in un video virale è una transessuale brasiliana, che aveva aggredito gli agenti. Daniele Vincini del sindacato Sulpl, ha spiegato che i vigili erano stati chiamati alle 8.15 dai genitori di una scuola perché stava importunando i bimbi all'ingresso. Qui gli agenti sono riusciti a metterla, con fatica, sull'auto con cella di contenimento, dove "ha iniziato a dare testate e s'è finta svenuta. Quando gli agenti hanno fatto i controlli li ha aggrediti" per scappare. E poi è stata bloccata. "Quello che si vede è l'ultima parte del video".